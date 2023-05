Les enfants de Haretz. Roman

Une extraordinaire épopée de résilience et de sacrifice, d'innocence et de courage. 1939. Margit et János coulent des jours heureux dans leur paisible ville tchécoslovaque. Mais le jour où les nazis envahissent Prague, tout bascule. Agés d'à peine onze et sept ans, leur enfance prend subitement fin. Les premières parades nazies sont très vite suivies par des rafles. Avant qu'ils ne soient déportés, les parents de Margit et János parviennent à les cacher chez leurs voisins. Très vite, leur générosité se tarit et les enfants doivent fuir. Alors qu'ils errent dans les forêts et les champs de Bohême, Margit et János découvrent qu'ils ne sont pas seuls : d'autres enfants traversent l'Europe pour rejoindre l'Italie. Le charismatique Frantz, du haut de ses quinze ans, mène le voyage qui durera plusieurs années pendant lesquelles les six jeunes enfants apprendront à survivre et à se protéger mutuellement, comme une vraie famille. En Italie les attend un groupe des militants qui accueillent des centaines d'enfants survivants de la guerre et des camps d'extermination, dans l'espoir de leur rendre leur enfance et de les amener sur la Terre promise.