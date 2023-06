Ali prend le train, et c'est la première fois. Quelle aventure ! Il est l'heure de monter à bord... Le trajet en train expliqué aux enfants étape par étape On suit tout le trajet en train d'Ali : le départ à la gare, le repérage de la bonne voie sur le tableau d'affichage, l'installation dans le train, le paysage qui défile et les autres voyageurs qu'on peut observer, les contrôleurs qui vérifient les billets... Un documentaire pour une première approche du voyage en train Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant plein de vocabulaire comme "wagon", "quai", "contrôleur", "passager". L'approche sensorielle du texte permet de rester proche du monde tel qu'il est appréhendé par les tout-petits. L'enfant se représente le bruit du train, les vibrations que l'on ressent quand on est debout, le drôle de décalage entre le train qui roule très vite et le peu de mouvement que l'on perçoit... Grâce à cette immersion dans le texte, le petit lecteur peut appréhender un moyen de transport qui peut l'impressionner et l'intriguer. Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !