Le jardin de Baba

Inspiré par ses souvenirs d'enfance, Jordan Scott explore les images, les sons et les odeurs que ressent un enfant qui passe du temps avec sa grand-mère adorée, Baba, en accordant une attention particulière au temps qu'il passe à l'aider à entretenir son jardin. Tous les matins, le petit garçon se rend chez Baba. Il la trouve à la cuisine, environnée de buée. Elle lui prépare son petit déjeuner et le regarde manger. Avec Baba, on ne parle pas beaucoup. Un signe de tête, un petit geste, ça leur suffit. Puis un jour, Baba vient vivre chez les parents de l'enfant. Un magnifique témoignage sur l'amour, le partage, puis l'échange de rôles.