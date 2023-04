Loup gris à l'école des chasseurs

Ce matin, Loup gris a rendez-vous avec Maître Crock. C'est le plus célèbre des chasseurs, on raconte même qu'il a combattu un ours ! Il enseigne à Loup gris les trois clefs de sa réussite : le flair pour sentir, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Il ira même jusqu'à lui souffler un conseil très précieux, son arme secrète... Avant même d'avoir compris, Loup gris va appliquer chacun des conseils à la lettre, mais en oubliant tous les autres... Une nouvelle aventure d'un anti-héros aussi désespérant qu'attachant, toujours aussi drôle !