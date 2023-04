L'Empire des Femmes Tome 2 : Teneros

Adona, fille d'une femme puissante de Sapientia, a été enlevée et cachée sur Teneros, île uniquement peuplée d'hommes. Elle doit servir de monnaie d'échange aux masculinistes qui souhaitent obtenir l'égalité des sexes et sortir de leur statut d'esclaves. Elios, son kidnappeur, lui permet de rencontrer "le vieux" , figure de proue du mouvement révolutionaire. Un homme qui cache bien des secrets et qui demande à Adona de s'engager pour leur cause. Troublée par son attirance pour Elios, les révélations sur ses origines, et sa famille qui cherche à la récupérer, Adona saura-t-elle prendre les bonnes décisions ? Entre sentiments et devoir, chacun affûte sa stratégie, mais de façon inexorable, la révolution est en marche !