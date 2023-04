Et vogue la petite souris !

C'est l'histoire d'une petite souris trop gourmande qui a envie de voir du pays ! Dans son bateau en coquille de noix, elle est partie au fil de l'eau. Sur son chemin, elle rencontre des enfants qui lui offrent de la soupe ou du poisson séché... Pouah ! Mais quand enfin on lui propose des gâteaux, la toute petite souris en mange tant et tant que bientôt son ventre éclate ! Un conte inuit sur la gourmandise, joyeux et rythmé !