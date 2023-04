Elle fait le printemps

"Elle fait jour". Elle réveille sa maman. "Elle fait douce". C'est le câlin du matin. "Elle fait soleil ! " , "Elle pleut, elle tonne, elle gronde, elle tempête" ... Et si toutes les émotions figées de la météo étaient au féminin ? Les humeurs et sensations de la fillette épousent les variations du temps et nous laissent entrer dans l'intimité de l'enfance où les émotions changent aussi vite que la météo, avec ses nuées et ses embellies !