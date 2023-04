La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une séance houleuse pour rejoindre la voiture qui l'attend, le ministre de la Justice disparaît. Cette même nuit, à Tibberup, un petit village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre présentateur est violée et assassinée chez elle. Bientôt, d'autres corps, mutilés, sont retrouvés de part et d'autre du détroit d'Öresund. Chargés de l'enquête, l'inspecteur suédois Fabian Risk et son homologue danoise Dunja Hougaard vont faire face au pire complot qu'on puisse imaginer... et à cette question qui tourne à l'obsession : jusqu'où peut-on aller par amour ? Aussi sombre que les profondeurs d'un hiver nordique, aussi lancinant qu'un cauchemar, La Neuvième Tombe confirme Stefan Ahnhem comme la nouvelle révélation du thriller suédois depuis son best-seller Hors cadre, prix Crimetime Specsavers en Suède.