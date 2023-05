Retrouver ses ancêtres tchèques

Discrète, la communauté tchèque et slovaque est cependant bien présente en France et des Tchèques s'installaient déjà à Paris au XIXe siècle : tailleurs, restaurateurs, ouvriers, exilés politiques... Pour retrouver leur histoire et retracer leur généalogie, outre les sources françaises qui renseignent sur leur parcours en France, il faut nécessairement se frotter aux archives tchèques. ? Deux bonnes nouvelles : d'une part elles sont extrêmement fournies ; d'autre part la plupart des documents utiles au généalogiste (registres paroissiaux, recensements, chroniques...) sont en ligne ! Les sites Internet des archives tchèques sont bien organisés, très complets et relativement ergonomiques. Ce guide de recherches, très orienté Internet, propose des astuces et solutions si vous ne parlez pas la langue et vous permettra ainsi de remonter vos filiations tchèques sur plusieurs siècles depuis chez vous.