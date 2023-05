Une joie sauvage et douce

" Lorsque le premier bébé rit pour la première fois, son rire éclata en un million de fragments qui se dispersèrent en tous sens. Ce fut le commencement des fées. " J. M. Barrie, Peter Pan La grossesse, la naissance, les premiers mois de la maternité sont temps de sidération, d'angoisse et de célébration : temps surtout d'un bouleversement intime sans équivalent. Adeline Baldacchino nous livre une expérience brute, à hauteur de mère, qui raconte l'émerveillement quotidien, l'intensité chaotique, la jubilation enfin de découvrir la puissance rédemptrice de cette aventure. A rebours d'un certain discours de l'aliénation, elle propose un éloge assumé de la maternité choisie comme source d'exultation et de création. Un livre de la joie sauvage et douce comme la vie même, quand elle est portée à son plus haut point d'incandescence.