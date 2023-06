Being Bond

C’est en 2006 que Daniel Craig incarne James Bond pour la première fois à l’écran dans Casino Royale. Le film rencontre alors un succès sans précédent, avant d’être devancé par Skyfall. L’acteur, par son interprétation, apporte un souffle nouveau au personnage dans plusieurs autres films : Quantum Of Solace, Spectre et Mourir peut attendre. Ce livre, riche de documents rares et des photographies de plateau exclusives, invite le lecteur dans les coulisses des cinq long-métrages où Daniel Craig incarne le personnage mythique, révélant les histoires derrière chaque production en donnant la parole aux acteurs et aux équipes de tournage.