Quel est l’homme qui désire voir des jours heureuxÂ ?. Commentaires de la Règle de saint Benoît

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage un choix des commentaires de la règle de Saint Benoît que le Père Abbé Denis Huerre a offert chaque matin à ses frères. Initialement publiés dans la revue Ecoute, ces enseignements, au-delà de la communauté de la Pierre-qui-Vire, ont rejoint les laïcs qui avaient choisi la spiritualité bénédictine pour progresser sur leur chemin de Chrétiens. Ainsi, les commentaires du prologue et des soixante-treize chapitres de la règle sont autant de méditations que de conseils spirituels et pratiques, voire de paternelles recommandations, pour recueillir les fruits d'une sagesse qui fait ses preuves depuis 1500 ans. A qui s'exerce à construire ses relations familiales et sociales conformément à l'Evangile, ainsi que son rapport aux biens matériels, et même à son propre corps, ce recueil est particulièrement destiné.