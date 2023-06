Mysteries of Thorn Manor

La suite tant attendue de Sorcery of Thorns ! Elisabeth Scrivener vit désormais auprès du sorcier Nathaniel Thorn et de Silas, leur compagnon démon, revenu auprès d'eux. Mais il se passe quelque chose d'étrange au manoir : les protections magiques de la résidence font des siennes et emprisonnent de force ses occupants. Il va falloir découvrir rapidement l'origine de la magie qui a détraqué ces défenses, car le fameux Bal d'hiver approche... Ce qui ne sera pas une tâche aisée quand la maison se révèle pleine de secrets inattendus, et que tout ce à quoi Elisabeth aspire, c'est de pouvoir embrasser Nathaniel en paix. Mais il devient bientôt clair que le manoir ne redeviendra docile que si on lui paie le prix qu'il exige... L'édition française bénéficiera de contenu inédit. L'ouvrage sera disponible uniquement en version reliée avec jaquette. La couverture, illustrée par Charlie Bowater, sera dotée de dorure et vernis sélectif. S'ajoutent à cela des illustrations inédites pour les pages de gardes, un tranche file et des habillage pour la page de titre et les en-têtes de chapitres !