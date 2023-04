Maths. Groupements A et B. Terminale Bac Pro

Des manuels pensés pour accompagner les élèves : des pages d'Accompagnement Personnalisé, des exercices pour travailler la consolidation, et, en Tle, des pages de préparation à la poursuite d'études. - Des activités courtes, basées sur des situations concrètes variées, traitant toutes les compétences et capacités attendues - Dans chaque chapitre, une activité d'algorithmique et de programmation combinant langage naturel, visuel et Python - Des exercices et problèmes variés, des rituels pour les automatismes - Des évaluations pour se préparer progressivement au CCF - Les notions de vocabulaire ensembliste et logique - Des entraînements avec méthode pour chaque automatisme du programme - Un entraînement méthodologique aux savoir-faire mathématiques et à l'utilisation des calculatrices - Dans chaque ouvrage, 3 entraînements complets au CCFCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : Tutoriels vidéo : tableur, Geogebra, calculatrices Casio, NumWorks et TI, Fichiers TICE, Scratch et Python, console Python en ligne