Les clés de la vitalité. Comment prendre de l'âge en ayant beaucoup d'énergie

Lise Bourbeau est souvent décrite comme une femme intemporelle ce qui l'a amenée à écrire ce livre dans lequel elle nous révèle comment elle parvient à conserver la vitalité d'une femme de 50 ans, même à 79 ans ! Ce livre s'adresse à tous, peu importe votre âge ou votre sexe. Il vous suggère des méthodes claires et simples pour : retarder le vieillissement de vos corps physique, émotionnel et mental ; récupérer l'énergie perdue ; conserver et augmenter votre énergie naturelle ; écouter vos besoins ; vivre moins de stress et d'émotions, grandes causes de perte d'énergie et de vieillissement prématuré.