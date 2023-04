Les cahiers Pro English. Métiers de l'hôtellerie restauration. Lycée pro et CFA. A2-B1 +

Un ouvrage pour pratiquer l'Anglais professionnel du quotidien dans les métiers de l'hôtellerie-restauration 30 fiches visant une compétence chacune, avec : - une situation de départ - un document support (visuel, audio, vidéo, texte...) - de courtes activités en 3 phases : Explore, Get ready, Take action - des focus linguistiques et grammaticaux - un lexique interactif et audio avec tout le vocabulaire professionnel. Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : nombreux audios et vidéos, lexique interactif et audio