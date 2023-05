1800. La main de sang

Quand Bonaparte disparaît, ses proches tentent de s'emparer du pouvoir... Une nouvelle voix du polar historique ! Juin 1800. Pendant trois jours, Paris se retrouve sans nouvelles de Bonaparte en pleine bataille de Marengo. Trois jours propices à toutes les rumeurs, à tous les complots. Les puissants doivent alors s'accrocher au pouvoir : Joséphine, qui risque de le perdre, Lucien, le frère de Bonaparte, qui se prépare à le prendre, et les deux ennemis irréductibles, Talleyrand et Fouché, qui veulent le conserver. Alors que Paris est une véritable poudrière, deux personnages - Julie et Armand - réchappés de la tourmente révolutionnaire, tentent de résoudre le mystère d'assassinats barbares. Au coeur de ce conflit, ils vont devoir s'unir malgré eux pour contrer les manoeuvres politiques et les manipulations des hautes sphères.