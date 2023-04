Gestion appliquée. CAP Cuisine. CAP Commercialisation et services en Hôtel-Café-Restaurant. Lycée PRO et CFA

Cet ouvrage s'adresse aux élèves préparant un CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant ou un CAP Cuisine. Construit autour d'activités attractives, il accorde une place importante aux enjeux d'une alimentation durable (gestion et optimisation des déchets, distribution en circuits courts...). Les chapitres courts proposent des contextes professionnels variés (hôtellerie, restauration rapide, restauration collective, centre de loisirs...) et une démarche progressive en quatre temps : - une ouverture pour présenter le thème - des activités accessibles et variées pour acquérir les savoirs et les savoir-faire - une synthèse à compléter sous forme de schéma pour s'approprier les points clés du cours - un exercice ludique pour réviserEn fin d'ouvrage : des applications pour s'entraîner et approfondir les notions du cours et un lexique pour faciliter l'apprentissage des notions. Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : QCM, vidéos, audios, exercices interactifs