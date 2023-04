Pro Tip Top. English. 3e prépa métiers. A2-B1

Cet ouvrage adapté à l'hétérogénéité des classes propose des thèmes culturels et professionnels correspondant aux centres d'intérêts des élèves - Des activités courtes (supports vidéo, audio et écrit) pour réaliser les tâches intermédiaires et le Projet final - Des vidéos authentiques - Des Word pages avec le vocabulaire illustré et schématisé dans chaque unité - Un questionnement différencié - Des fiches Méthode et des pages Culture Click avec quiz - Des pages Ev@lang pour s'entraînerau test de positionnementCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : nombreux audios et vidéos, pages Ev@lang en version interactive