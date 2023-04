SVT. Sciences de la vie et de la terre. 3e prépa métiers, Edition 2023

- Des activités courtes et variées pour renouveler régulièrement les supports de travail et l'intérêt des élèves. Le questionnement favorise les activités de repérage dans les documents et leur interprétation - Un résumé du chapitre sous forme de texte et un schéma-bilan pour la mémoire visuelle - Les définitions du vocabulaire important - Des exercices pour vérifier ses connaissances et les mettre en application - Des pages dédiées au Parcours Avenir pour découvrir des domaines professionnels - Des pistes pour traiter les 17 objectifs du développement durable - 3 sujets d'entraînement au DNBCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, synthèses audio, quiz interactifs