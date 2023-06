Une soirée de toute cruauté. Tragédie

Quatre amis finlandais se retrouvent pour dîner dans un appartement de luxe au coeur de Londres. Les convives ne se sont pas vus depuis 1998 et ce pour une bonne raison. Un lourd secret pèse sur l'assemblée, et leur réunion après toutes ces années est manifestement un jeu dangereux. Non seulement chacun d'entre eux a des comptes à régler avec un autre, mais il y a un arsenal d'armes mortelles à portée de main. Et avant la fin de la soirée, il ne restera qu'un survivant... Karo Hämäläinen fait magistralement monter la tension jusqu'à la limite du supportable dans ce succulent huis clos hitchcockien. Derrière les formules de politesse et les sourires complaisants, chacun marche sur le fil du rasoir, bien conscient que le moindre faux-pas risque d'être fatal.