Les bienfaits de la jalousie

Banale, singulière, tragique, ridicule, violente, insidieuse, amoureuse, fraternelle... Les voix de la jalousie se font entendre avec la régularité des composantes essentielles de la vie psychique. Celles qui associent les intérêts du moi et de l'objet à l'aune des pulsions et de leurs destins, celles qui construisent les identifications et fomentent les conflits, celles qui composent entre principe de plaisir et de déplaisir, celles qui régentent la réalité interne et la réalité externe dans les relations à l'autre. C'est sans doute la part de passion exaltée par la jalousie qui lui donne sa puissance inspiratrice depuis la nuit des temps. C'est peut-être aussi parce que, au-delà de la vie amoureuse qui reste son lieu d'émergence le plus manifeste, au-delà de l'intimité de la psyché individuelle, elle peut diriger, souterrainement, l'ordre du monde. Les auteurs de cet ouvrage s'attachent à ses entremêlements dans des voies à la fois singulières et diverses, ouvrant des perspectives nouvelles qui permettent, au-delà du tourment, d'en saisir aussi les bienfaits.