Marque-pages Mandalas végétaux. Marque-pages à colorier

Munissez-vous de vos plus beaux crayons, faites le vide autour de vous et réalisez de superbes marque-pages personnalisés ! C'est très simple : - choisissez, détachez et coloriez l'illustration qui vous inspire ; - complétez le verso avec le nom du propriétaire de l'ouvrage, celui du destinataire... ; - glissez-le dans votre livre de chevet ou simplement dans celui que vous allez prêter ou offrir. Crayons de couleur, feutres, pastels... tout est permis ! Suivez votre inspiration et laissez parler votre créativité.