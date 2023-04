La boîte à outils des soft skills. 63 outils clés en main + 4 tests de compétences

Réfléxivité, adaptabilité, estime de soi, motivation, efficience, gestion du stress, aisance relationnelle, écoute, créativité, coopération : 10 compétences transversales indispensables pour réussir et s'épanouir au travail, aujourd'hui et demain. S'appuyant sur des références académiques et les dernières avancées en terme de recherche comportementale, ce livre propose des outils opérationnels sur les ces dix principales soft skills. Des tests, exercices, auto-diagnostics permettent aux lecteurs de devenir acteurs de leur réussite en mobilisant des comportements pertinents dans leur contexte professionnel, d'expérimenter émotions et sentiments et enfin de passer du culte de la réponse à celui de la bonne question !