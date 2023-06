Pour un duché -3- Les secrets de lady Lancaster

Héritier d'un duché, Marcus Stanwick était promis à une vie de privilèges. Mais il a tout perdu quand son père a été pendu pour haute trahison. Persuadé qu'un complot se trame toujours contre la reine et bien décidé à restaurer son honneur, il se résout à contacter Esmée Lancaster, une courtisane qui était la maîtresse de son père et qui pourrait détenir des informations capitales. Cette femme, Marcus la méprise de toute son âme. Pourtant, face à son ensorcelante beauté, il se sent malgré lui submergé par un désir incontrôlable...