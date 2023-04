Brève histoire de l'Inde. Du pays des mille dieux à la puissance mondiale

Vue d'ailleurs, l'Inde est une terre de légendes, qui a fasciné les voyageurs : le pays des fakirs, des éléphants combattants et des charmeurs de serpents a vu naître sagesses et philosophies à profusion, et l'Union indienne est le seul pays au monde qui a conservé le polythéisme autrefois dominant sur la planète. Mais la religion n'y règne pas en maître. Un goût aigu pour les mathématiques, une gestion avisée de la diversité religieuse, des politiques actives de discrimination positive, un nationalisme linguistique : l'Inde ne cesse de puiser dans le passé pour se réinventer et nourrir le soft power qu'elle veut exercer dans le monde. Anne Viguier explore ici sa longue fabrique culturelle et politique. Depuis 2014, l'Inde est gouvernée par un homme fort, Narendra Modi, qui entend unififier un pays visant la superpuissance. Le pourra-t-il ?