J'apprends à lire avec Splat : une histoire pleine d'humour, à lire tout seul de la première à la dernière page. La surprise de Splat ! Ce matin, Splat décide de fabriquer un cadeau pour ses parents. Son frère et sa soeur veulent participer. C'est parti ! L'un préfère réaliser des poissons, l'autre un château et la petite soeur des bijoux. Splat a une idée pour réunir toutes leurs envies et créer le cadeau parfait : un joli aquarium. Mais une mouette vient gâcher la fête ! Heureusement, les parents de Splat sont toujours contents. Pour les enfants qui commencent à lire, dès 6 ans (lecture CP niveau 3)