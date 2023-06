Tout commence par un bisou, le plus beau, le plus doux des bisous, entre Pouik et le petit oiseau. Puis le petit découvre les couleurs, les sensations, les goûts, les bruits, la chaleur et les autres, leurs jeux, leurs différences... Il s'étonne, s'enthousiasme, s'interroge et s'émancipe, mais jamais trop loin de Pouik... Une tendre histoire d'éveil au monde...