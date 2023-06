Tout ce que le coeur n'oublie jamais

Depuis la naissance de son deuxième enfant, Alice a vu sa vie basculer. Face à ce garçon qui ne sera jamais comme les autres, tout passe au second plan, y compris sa fille aînée et son mari. Mais quand Hanna, sa grand-mère, est hospitalisée à la suite d'un AVC, elle ne peut lui refuser sa dernière volonté : elle accepte de se rendre en Pologne pour y retrouver les traces des êtres chers que son aïeule a perdus dans sa fuite sous l'occupation nazie. Armée pour seuls indices d'une liste de noms et de quelques mots en polonais, Alice se sépare pour la première fois de son fils et se lance dans une quête qui la mènera au coeur d'un douloureux passé familial. Entre la Pologne occupée et la frénésie de la vie moderne, un roman poignant autour des vérités que l'on ne peut dire et de leurs conséquences dévastatrices. Une histoire captivante et émouvante sur l'amour, le chagrin et la résilience. Booklist. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Elisabeth Luc.