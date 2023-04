Un album hilarant pour sensibiliser les enfants aux bonnes manières en leur montrant, par le prisme des animaux, tout, absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Car dans le monde des animaux, on pète, on rote, on se bagarre, on se roule dans la boue, on montre ses fesses, on se lave jamais les dents ! Et tout le monde trouve ça normal... Mais quelle bande de mal élevés ! L'enfant lecteur, tout en riant du plaisir de découvrir en images ce qu'on lui interdit, réalise très bien, dans ce jeu de miroir inversé, quel est pour lui le bon comportement à avoir.