Les nuits de la Joconde. Les mystérieux breuvages

Les histoires de Mymi Doinet pour découvrir les oeuvres d'art comme vous ne les avez jamais lues ! La Joconde sort de son cadre et vit une nouvelle aventure ! Par une nuit de pleine lune, Mona Lisa marche dans les allées du musée du Louvre quand Bastet, la statue égyptienne au corps de chat, lui donne une mission : elle doit trouver trois breuvages pour sauver des vies. Ni une ni deux, la Joconde s'échappe dans Paris. Elle rencontre Romulus et Rémus, qui doivent boire du lait de louve pour rester vivants, la laitière de Vermeer à qui il faut du lait de vache pour réussir son dessert et l'aurochs de la grotte de Lascaux qui cherche vingt bidons de de lait de bufflonne pour nourrir ses camarades préhistoriques... Avec l'aide de la chèvre de Chagall, tout le monde devrait être sauvé. Une histoire pour faire découvrir une oeuvre emblématique à votre enfant dès 7 ans.