La BD qui dégèle les consciences plus vite que le réchauffement climatique ! Du haut de ses 9 ans, Astrid n'a pas sa langue dans sa poche. Citoyenne d'un monde incertain marqué par l'angoisse du réchauffement climatique, et où les technologies - sous couvert de progrès - nous emmènent parfois vers plus d'absurdités et d'inégalités, Astrid défend avec autant d'impertinence que de pertinence, un monde plus humain, plus juste et plus responsable. Avec humour, elle nous met face à nos paradoxes et nos incohérences. Et tant mieux si ça nous fait rire et réfléchir à la fois. Parce que c'est nous qui construisons le monde dans lequel elle vit et surtout celui dans lequel elle vivra. Et parce que comme chacun sait, demain commence aujourd'hui. Père de deux citoyens du monde de demain, Julien Laurent partage à travers Astrid ses angoisses et ses espoirs de les voir vivre dans un monde plus humain, et plus responsable. Retrouvez Astrid sur Instagram : @demaincommenceaujourdhui