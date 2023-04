Light. 500 recettes gourmandes et variées pour garder la ligne

500 recettes gourmandes et variées pour garder la ligne Muesli aux fruits, pancakes à l'açaï, rouleaux de printemps à la grecque, crème d'asperges blanches et muffins tièdes, cake aux épinards et aux graînes de tournesol, émincé de dinde à la crème et petits légumes verts au cerfeuil, lasagnes d'aubergines au boeuf, pizza aux aubergines et sésame, udon aux légumes et herbes, poulet rôti au citron, romarin et ail, petits moelleux au chocolat et à la patate douce, minestrone de fruits exotiques, carpaccio de pamplemousse rose au thé, madelcines à la vanille... Découvrez dans ce livre 500 recettes saines et gourmandes ! Du petit déjeuner au dessert, en passant par l'apéro, les soupes, les tartes ou encore le goûter, ne manquez plus d'inspiration pour cuisiner léger sans bouder votre plaisir. Retrouvez également des techniques et recettes de base pour réussir votre propre pâte à pizza, vos tortillas de blé, votre tofu soyeux, vos boë végétales, votre pâte feuilletée. DES LEGERES ET SAVOUREUSES, POUR VOUS SANS CULPABILISER !