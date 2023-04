Communication animale pour débutants. Guide pour approfondir votre connexion avec les animaux

Le guide pour approfondir votre connexion avec les animaux Un guide pratique accessible à tous pour apprendre à communiquer avec nos animaux de compagnie, mais aussi ceux que nous pouvons croiser dans la nature. Le guide est agrémenté d'exemples et de témoignages pour mieux saisir le propos. 26 exercices, affirmations et méditations pour nous aider à nous connecter aux animaux et comprendre ce qu'ils essaient de nous dire : rencontrer son enfant intérieur, se pardonner, pardonner aux autres, des conseils pour s'étirer et étirer son animal, etc. Nous apprenons ainsi à prendre soin de nous pour mieux comprendre comment prendre soin des autres.