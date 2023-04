Le tombeau du pirate CM2 et 6e. Avec une loupe à détacher

Des histoires mystérieuses à dévorer sans attendre ! Fort comme un tigre c'est Alexandre ; agile comme un tigre c'est Chloé ; rusé comme un tigre c'est Théo ; les trois ensemble c'est le Club des tigres ! Ces fins limiers mettent en commun leurs qualités respectives au service d'enquêtes palpitantes. Des vacances sur une petite ile des caraïbes, quel rêve pour les Tigres ! Et pourtant... Des choses étranges se trament dans le vieux phare et nos trois amis ne pourront résoudre cette mystérieuse énigme que par un terrifiant détour dans le passé. EN PLUS ! Une loupe pour décrypter les réponses.