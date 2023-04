Sami et Julie : Le vélo volé. Fin de CP- CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Dans cette nouvelle aventure, Sami est frappé de stupeur : il reçoit une lettre anonyme écrite par un enfant, lui signalant la disparition de son vélo. Affolé, il va vérifier dans le local à vélos : rien ! Heureusement, ses copains et sa soeur Julie vont lui prêter main forte pour mener cette enquête invraissemblable. Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.