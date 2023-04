Sami et Julie : Le secret de la maîtresse. Fin de CP-CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Quelque chose ne tourne pas rond dans la classe de madame Alfa... Les élèves sentent bien que la maîtresse cache quelque chose, mais quoi ? Tous se perdent en conjectures... Pour en avoir le coeur net, la bande d'amis de Sami et Julie est bien décidée à se lancer dans une nouvelle enquête. Le secret de la maîtresse sera bientôt dévoilé ! Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.