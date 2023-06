Représenter l'architecture. De l'observation au dessin de projet

Destiné aux étudiants en architecture, cet ouvrage les initiera étape par étape à la perspective et au dessin d'architecture. Allant bien au-delà d'un manuel de dessin, il détaille une méthode de représentation du projet d'architecture et de l'architecture d'intérieur répondant aux besoins spécifiques des architectes : - savoir observer l'espace et les volumes, les bâtiments et les territoires, afin de restituer la réalité de manière intuitive ; - retranscrire lisiblement les intentions architecturales et la complexité structurelle d'un édifice (planchers, poteaux, ouvertures, etc.) ; - représenter l'invisible (flux, air, lumière...) pour matérialiser les enjeux écologiques et de confort d'un batiment. Adapté aux novices, chaque étape est soigneusement illustrée afin de permettre une meilleure assimilation des principes de représentation, allant du plus simple au plus complexe.