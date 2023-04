Veggie. 500 recettes végétariennes pour se régaler au quotidien

500 recettes végétariennes pour se régaler au quotidien Granola à l'amande et aux baies, pains au lait végétal, caviar d'aubergine pâté végétal aux graines de tournesol, tortillas aux légumes, nems végétaux, cheesecake aux petits pois et crackers aux graines, gaspacho d'asperges, émulsion au chèvre frais, gnocchis au potimarron et sauce au parmesan, buddha bowl au houmous de fèves, pizza aux légumes du soleil, chirashi d'aubergine laquée su sésame, risotto aux cèpes, volouté de céleri au pesto de coriandre, meringues à la framboise, crumble poire et amande crème Budwig bûche au citron meringuée... Découvrez dans ce livre 500 recettes végétariennes, gourmandes et faciles à réaliser ! Du petit déjeuner au dessert en passant par l'apéro, les plats d'ici et d'ailleurs ou encore les soupes, ne manquez plus d'inspiration pour vos repas veggies. Retrouvez également des techniques et recettes de base pour réussir votre propre pête à pizza, vos tortillas de blé, LA CUISINE VEGGIE N'A PAS DIT SON DERNIER MOT !