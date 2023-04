Le petit livre des anges

D'où viennent les anges ? Comment les reconnaître ? Qu'est-ce que le Pain des anges ? Qui sont les archanges ? Pourquoi les séraphins ont-ils six ailes ? Comment distinguer les amours, les chérubins et les cupidons ? Depuis quand Los Angeles est-elle placée sous le patronage des anges ? Qui sont les anges principaux de l'islam ? Illustré de chromos et d'images pieuses, ce charmant album est une véritable petite encyclopédie sur la vie des anges, êtres célestes énigmatiques, protecteurs et messagers de Dieu ayant atteint une dimension universelle.