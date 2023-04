Les principes toltèques appliqués aux enfants. Pour un mode de vie en harmonie avec soi-même et les autres

Accompagnez votre enfant sur la voie de la pensée toltèque La culture toltèque a développé une sagesse ancestrale, basée sur des règles de vie et de communication permettant d'atteindre un équilibre harmonieux avec soi-même et les autres. Bienveillance, estime de soi, respect, communication non violente, persévérance... sont les principes fondamentaux de cette philosophie profitable aux parents comme aux enfants. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez transmettre ces principes à votre enfant en vous basant sur : - Un rappel des fondamentaux de la sagesse toltèque ; - Un conte initiatique illustré à lire en famille ; - Des mises en scène de situations vécues au quotidien par tous les enfants ; - Des exercices et des jeux de rôle variés ; Florence Millot est psychologue et spécialiste dans la gestion des émotions et dans la communication bienveillante en famille, grâce à l'approche TCC (Tête Coeur Corps) de l'éducation. Elle propose également des conférences et des ateliers sur son site www. psychologuepourenfant. fr