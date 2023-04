L'inspecteur Petit en Chine CE1-CE2. Avec une loupe à détacher

Des histoires mystérieuses à dévorer sans attendre ! L'inspecteur Petit et son fidèle assistant chinois Chan San Peur sont deux policiers très malins : c'est pour cela qu'on leur confie toujours des enquêtes super-difficiles ! Chan San Peur retrouve son pays natal, le temps d'assister aux fêtes du Nouvel An chinois. Mais très vite, une mystérieuse disparition va entraîner nos deux héros dans de nouvelles aventures au coeur de Pékin. Pour la seconde énigme, les détectives doivent découvrir qui est l'auteur de sabotages dans une usine de parapluies. EN PLUS ! Une loupe pour décrypter les réponses !