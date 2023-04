Ahriman l'éternel

Nés du Rubric, une malédiction de feu et de poussière poursuit les Thousand Sons à travers le temps et l'espace. Les esprits des Rubricae se volatilisent des prisons de leurs armures, tandis que des sorciers vivants prennent leur place, un par un. Poussé par le besoin de sauver sa Légion et de trouver la rédemption, Ahzek Ahriman cherche la technologie d'altération du temps des nécrons oubliés pour réécrire le passé. Surveillé depuis les ombres par des Arlequins et ses forces diminuées par les secrets et les divisions, il doit trouver une voie de salut avant que tout ne devienne poussière.