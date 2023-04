Lettre d’un Républicain espagnol à un ami

A 18 ans, Carlos Ruiz-Garcia traverse les Pyrénées avec son régiment pour fuir l'armée franquiste. Il pense alors être libre et sauf. Cantonné par les gendarmes dans un camp improvisé, couchant à même la boue, se nourrissant de rien, il va, durant des mois, connaître l'errance et l'enfermement d'un camp à l'autre (Barcares, Argelès) et parvient finalement à Saint-Médard-en-Jalles. Il participe à la construction de la base sous-marine de Bacalan, vit au rythme des alertes, des brimades et des humiliations.