The Dark Saint Tome 2

Faible, trahi et abandonné par son groupe, le guérisseur trouvera-t-il son salut dans la magie noire ? Après avoir été chassé de son équipe, Russell le Saint se bat avec acharnement contre le dragon. Il assimile les attaques de magie noire sous la houlette de Sybilla, la déesse du crépuscule. Grâce à son mana inépuisable, il écrase l'ennemi en employant à la fois la magie de guérison du Saint et la magie offensive du Grand Sorcier. Pendant ce temps, Vince le héros et ses coéquipiers sont en difficulté au combat. La mystérieuse Katie, qui les accompagne, a un comportement inquiétant... Second acte de l'épopée du Saint banni à la conquête de la force ultime !