Les Aventuriers du jardin

Ah ? les vacances dans le jardin de Papy ! Pour Lucie, Timothée et leur cousine Rose, pas de meilleur endroit pour partir à l'aventure découvrir de nouveaux mystères... et se gaver de fruits juteux ! A force de bombarder leur papy de questions, celui-ci s'énerve : " Vous voulez savoir ce que font les vers de terre ? Allez donc le leur demander directement ! " Il claque des doigts et... POUF ! voilà les enfants réduits à la taille des insectes du jardin... Ils seront ainsi aux premières loges pour apprendre tous les secrets de la vie et de la biodiversité de cet écosystème si proche de nous en discutant avec le ver de terre, le papillon, l'abeille, le merle, l'escargot, la coccinelle - et même l'araignée. Sans oublier le carabe doré, l'ami du jardinier, et la musaraigne. Au passage, ce sera autant d'idées reçues sur les nuisibles ou autres qui tomberont !