Star Wars Légendes : 1981-1983

Retrouvez toutes les aventures de Luke Skywalker, Leia Organa, Chewbacca, des droïdes et de Lando Calrissian entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Avec bien entendu des apparitions des terrifiants Dark Vador et Boba Fett ainsi que des flashbacks sur Han Solo ! C'est le deuxième des trois STAR WARS OMNIBUS qui republient l'intégralité de la première série Star Wars de Marvel. De 1977 à 1986, la Maison des Idées adapte les films de la première trilogie en comics et invente de nouvelles aventures aux héros. Le troisième volume sortira plus tard cette année.