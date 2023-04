L'humanité de mes couilles

Soumis à la tentation et pas tout à fait délivrés du mal, les Homo Sapiens de Moynot réécrivent la Genèse ! Moynot fait fi du darwinisme et de l'Ancien Testament : ici, Adam et Eve chassent le mammouth pendant que le premier meurtre de l'humanité entre Caïn et Abel se déroule sur fond de grotte et de peintures rupestres. Du péché originel jusqu'à l'exil de Caïn, redécouvrez sur un ton décalé et enflammé l'histoire des premiers hommes, de leurs passions amoureuses à leurs plus terribles désillusions...