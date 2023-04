A véli-vélo

Trente-trois kilomètres à vélo, tel est le défi lancé par leur enseignante à cette classe de CE2. Elèves et adultes accompagnateurs s'élancent dans cette joyeuse cacophonie car la promenade tranquille sur le sentier de halage se révèle des plus rocambolesque : chaînes qui déraillent, pneus crevés, orage menaçant... Un roman vif et rythmé sur une sortie scolaire pleine de rebondissements aussi drôle qu'inoubliable.