Please, don't leave me... Jayde Black. Un homme au charme aussi vénéneux que puissant. Musicien de génie et star du groupe Madness, Jayde a longtemps utilisé l'alcool, la drogue, la violence et le sexe comme exutoires de sa rage. Jusqu'à ce qu'Iris Lance débarque dans sa vie et bouleverse tout. Cette fille impétueuse a réussi à percer sa carapace et l'apprivoiser. Pire, elle a même atteint son coeur. Sauf qu'il a encore tout foutu en l'air : ses erreurs et ses mensonges ont fait fuir la seule femme qui ait jamais compté. Iris est partie. Et plus rien n'a de saveur sans sa fleur noire aux épines acérées. Alors, Jayde va devoir la reconquérir. Et pour ça, il est prêt à tout. [Découvrez également Loving Madness, le préquel de Dark Rose] "Dark Rose est un texte qui m'a chamboulée et face auquel je n'ai pas pu rester indifférente. C'est à la fois une romance sombre et pleine d'espoir qui met en lumière le meilleur comme le pire de ses protagonistes". Le temps d'une chronique A propos de l'autrice Révélée sur la plateforme Wattpad où ses histoires ont déjà conquis plus de six millions de lecteurs, Lyna Reys est étudiante le jour et autrice la nuit. Elle adore donner naissance à des histoires addictives et pleines d'intensité, qui malmènent autant ses héros que les lectrices.